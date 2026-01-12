Kerkük'te Elektrik Kesintileri Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kerkük'te Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

12.01.2026 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerkük'te yüzlerce kişi, uzun süredir devam eden elektrik kesintilerini protesto etti.

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi, uzun süreli elektrik kesintilerini protesto etti.

Tisin semtinin sakini yüzlerce kişi sokaklarda toplanarak elektrik hizmetinde iyileştirme ve kesintilerin azaltılmasını istedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Ahmet Remzi Beyoğlu, elektrik sıkıntısının yaklaşık on gündür devam ettiğini söyledi.

İlgili bakanlığın sistemini eleştiren Beyoğlu, kentin büyük bir bölümünde elektrik hizmetinin kötü olmasına rağmen bakanlığın müdahale etmediğini savundu.

Gerek Bağdat hükümeti gerek Kerkük idaresinin öncelikli görevinin vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirten Beyoğlu, kentte başta elektrik olmak üzere sorunların çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Gösteriye katılan Hacı Yaşar Gülşe, elektrik sıkıntısının tüm Kerküklülerin günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kentte elektrik kesintisinin 10 gündür aralıksız sürdüğünü hatırlatan Gülşe, elektrik hizmeti iyileştirilmediği takdirde protestolarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kerkük, Enerji, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Elektrik Kesintileri Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

06:27
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
06:09
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 06:43:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kerkük'te Elektrik Kesintileri Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.