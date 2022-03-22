Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

22.03.2022 20:39
Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandı.

Irak'ın Kerkük kentinde son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Kerkük'te son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandığı bildirildi. Güvenlik operasyonları kapsamında ayrıca 39 cinayet şüphelisinin gözaltına alındığı ifade edilirken, DEAŞ'a ait 7 barınağın imha edildiği, 36 mayın, 41 çeşitli silah ve teçhizatın ele geçirildiği aktarıldı.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Ali El-Freyci yaptığı açıklamada, Kerkük'te vatandaşların istikrarını bozmak isteyenlere göz açtırmayacaklarını vurguladı.

(Semir Yemenci/İHA)

Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı
Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı
Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
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