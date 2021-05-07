FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti - Son Dakika

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Irak'ın Kerkük kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait "Kirkuk Çağ Primary School" adlı okul, yüksek ücret ve kalitesiz eğitim nedeniyle protesto edildi.

Yüzün üzerinde öğrenci velisi, FETÖ'ye ait okulun yüksek ücret alması ve kalitesiz eğitimine tepki göstermek amacıyla okulun önünde bir araya geldi.

Gösteriye katılanlardan ismini vermek istemeyen bir veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun eğitim seviyesinin her geçen gün daha da düşmeye başladığını belirterek, neredeyse tüm öğrenci velilerinin bu duruma tepki gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesine rağmen okul ücretlerinde indirime gidilmediğinden şikayet eden öğrenci velisi, ders sayısı ve kitaplarda da kısıtlamaya gidildiğini aktardı.

Veli, okula eğitim kalitesi düşük öğretmenlerin getirildiğini ve çocuklarını bu okuldan alacaklarını kaydetti.

Irak'ta FETÖ'ye ait 43 okul ve 1 üniversite var

FETÖ'nün Irak'ta, Bağdat ve Basra'da Ishık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil ve Soran'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye ile Halepçe'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor.

Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.