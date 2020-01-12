Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor - Son Dakika
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Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor

7 saat önce

Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor.

Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor, System.String[]

Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor.

Keşan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Aytaç Onur Akay, yaptığı açıklamada, 15-16 Ocak'ta Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde düzenlenecek olan proje yarışmasına 2 proje ile başvuruda bulunduklarını söyledi.

Organizasyonun Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile düzenlendiğini belirten Akay, "Yarışmaya katıldığımız 2 projemizde çok beğenildi ve değerlendirmeye alındı. Projelerimizin dereceye girmesi halinde fikir ödülü olarak 500 bin TL kazanacağız. Fikir ödülü almamız halinde ise ödül alan projemizin uygulama aşamasına geçeceğiz. Projemizi 1 yıl içerisinde ilçemizde hayata geçireceğiz. Bu aşamada da yapılacak olan yarışmada 1'inci olan projeye 5 milyon, 2.'ye 3 milyon ve 3. olan proje ise 2 milyon TL ödül kazanacak." dedi.


Yarışmaya katıldıkları projelerin daha önce hiçbir belediye tarafından uygulanmadığına dikkat çeken Akay, Keşan Belediyesi'ni Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Onur Akay, Ankara, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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