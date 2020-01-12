Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor.

Keşan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Aytaç Onur Akay, yaptığı açıklamada, 15-16 Ocak'ta Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde düzenlenecek olan proje yarışmasına 2 proje ile başvuruda bulunduklarını söyledi.

Organizasyonun Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile düzenlendiğini belirten Akay, "Yarışmaya katıldığımız 2 projemizde çok beğenildi ve değerlendirmeye alındı. Projelerimizin dereceye girmesi halinde fikir ödülü olarak 500 bin TL kazanacağız. Fikir ödülü almamız halinde ise ödül alan projemizin uygulama aşamasına geçeceğiz. Projemizi 1 yıl içerisinde ilçemizde hayata geçireceğiz. Bu aşamada da yapılacak olan yarışmada 1'inci olan projeye 5 milyon, 2.'ye 3 milyon ve 3. olan proje ise 2 milyon TL ödül kazanacak." dedi.



Yarışmaya katıldıkları projelerin daha önce hiçbir belediye tarafından uygulanmadığına dikkat çeken Akay, Keşan Belediyesi'ni Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.