Keşan'da açılışa hazırlanan esnaflara dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Keşan Belediyesi uzun bir sürenin ardından ilçede açılışa hazırlanan lokanta,kafeterya ve pastahane işletmecilerinin sahiplerine dezenfektan dağıttı.

Eski itfaiye binasında gerçekleşen dağıtım törenine, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yıldırır ile Keşan Lokantacı Kehveci ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak katıldı.



Yıldırır, törende yaptığı konuşmada, koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan lokantalar cafeteryalar ve pastanelerin yarın açılacağını belirtti.

Bugün esnaflarla bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini ifade eden Yıldırır, esnafların hijyen konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Koronavirüse karşı esnaflara dezenfektan dağıtımı da yaptıklarını anlatan Yıldırır, "İş yerlerinin 1 Haziran'da açılacak olması nedeniyle bu hizmeti burada sürdürüyoruz. 3 günde 5 ton dezenfeksiyon dağıtımını yaptık. İnşallah esnafımıza işler hayırlı kazançlar olur ve halkımızda güvenli bir şekilde bu hizmetten faydalanıyor." dedi.

Çakmak ise esnaflardan, hijyen ve sağlık kurallarına mutlaka uymalarını isteyerek destekleri nedeniyle Keşan Belediye Bakanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.