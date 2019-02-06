Son Dakika Haberleri: Keşan'da Bazı İş Yerlerinde "Kumar" Denetimi Yapıldı

Keşan'da Bazı İş Yerlerinde "Kumar" Denetimi Yapıldı

1 saat önce

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri "sigara matik, çarkıfelek" adı verilen makinelerle şans oyunu oynatan bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Keşan'da Bazı İş Yerlerinde
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri "sigara matik, çarkıfelek" adı verilen makinelerle şans oyunu oynatan bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde "kumar" denetimi yaptı.

İçerisine para atılarak sigara ve çeşitli ürünler verme ihtimali üzerine oynanan "sigara matik, çarkıfelek" adı verilen şans oyunları makineleri bulunan 6 işletme sahibine "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama", 1 işletme sahibine ise "1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun" kapsamında soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kraliyet Ailesinin Kayıp Tacı Mahalle Çöplüğünde Bulundu Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor

Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da Bazı İş Yerlerinde "Kumar" Denetimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]