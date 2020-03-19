Keşan'da cenaze namazını bir metre mesafeyle saf tutarak kıldılar - Son Dakika

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Keşan'da cenaze namazını bir metre mesafeyle saf tutarak kıldılar
6 saat önce
Keşan ilçesinde, cenaze namazları, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlemelerle kılınmaya başlandı.
Keşan ilçesinde, cenaze namazları, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlemelerle kılınmaya başlandı.
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın babası Kemal Balcı rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Balcı'nın ailesi, Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesinde taziyeleri el sıkışmadan kabul etti. Balcı için Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazında, cemaat birer metre arayla saf tuttu.
Cenazeye katılanlara, eldiven ve maske dağıtıldı. Cenaze namazına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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