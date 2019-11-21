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Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.C'nin kullandığı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araç sürücüsü H.C ile araçta bulunan Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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