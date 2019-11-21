Son Dakika Haberleri: Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.C'nin kullandığı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü H.C ile araçta bulunan Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dörtyol, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış
Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]