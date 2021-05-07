Keşan'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, araçlar tek tek durdurularak sürücülerin muafiyet belgeleri kontrol ediliyor.

Muafiyet belgesi bulunmayan, ekmek almaya ya da markete araçları ile gittikleri tespit edilenler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten tutanak hazırlanıyor.

Polis ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kontrollerine devam ediyor.