Son Dakika Haberleri: Keşan'da Öldürülen Didem'in Katil Zanlısı Babası Çıktı (3)

Keşan'da Öldürülen Didem'in Katil Zanlısı Babası Çıktı (3)

19 dakika önce

ANNE İLE BABA TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan oryantal Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası baba Hasan Uslu ile kendisine...

Keşan'da Öldürülen Didem'in Katil Zanlısı Babası Çıktı (3), System.String[]
ANNE İLE BABA TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan oryantal Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve  ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası baba Hasan Uslu ile kendisine yardım ettiği belirlenen anne Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:59 Kaynak: DHA

Polis, Anne, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Cinayet Ağızları Açık Bıraktı ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:18:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da Öldürülen Didem'in Katil Zanlısı Babası Çıktı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]