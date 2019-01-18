Keşan'da Öldürülen Didem'in Katil Zanlısı Babası Çıktı (3)
19 dakika önce
ANNE İLE BABA TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan oryantal Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası baba Hasan Uslu ile kendisine...
ANNE İLE BABA TUTUKLANDI Edirne
'nin Keşan
ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan oryantal Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası baba Hasan Uslu ile kendisine yardım ettiği belirlenen anne Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:59 Kaynak: DHA
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Cinayet Ağızları Açık Bıraktı
ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var