KEŞAN'DA RAMAZAN DAVULCULARINA İLK BAHŞİŞ BELEDİYE BAŞKANINDAN - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde görev yapan davulculara ilk bahşişlerini Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, teravih namazı sonrası Kunduracılar Çarşısı'ndaki saat kulesi önünde Ramazan ayı boyunca görev yapacak 41 davulcu ile bir araya geldi. Davul çalarak mani okuyan davulculara, Helvacıoğlu bahşiş verdi. Helvacıoğlu, Ramazan ayı boyunca görev yapacak davulcuların yakasında belediyenin hazırladığı tanıtım kartı olacağını söyledi.

Keşan'da, 'Nerede o eski Ramazanlar' denilmeyeceğini belirten Helvacıoğlu, 'Bugünün belki de en çok sarf edilen cümlesi 'Nerde o eski ramazanlar' İşte tam da burada. On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi. Başta Keşanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Ramazan Ayı'nı tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzün mahalle muhtarları aracılığıyla belirlediği ve kültürel mirasımız olan ramazan davulcularımızla bir araya geldik. Onlar bu Ramazan Ayı'nda da hemşehrilerimizi sahura kaldırmak için görev başında olacaklar. Davulcularımız, görev yaparken yakalarında Keşan Belediyesi tarafından izinli olduğunu gösteren yaka kartı da takacaklar. Bu yıl 11 mahallede 41 ramazan davulcusu halkımızı sahura kaldıracak. Vatandaşlarımızı gelenek ve göreneklere göre sahura kaldırmak istiyoruz. Onlar davulları eşliğinde manilerini söyleyecek bizler de nasipse oruçlarımızı tutacağız. Teknolojinin gelişmesi ve vatandaşlarımızın uyanmak için teknolojik cihazları tercih etmesi bu geleneğin biraz arka plana atılmasına neden oldu. Ancak şu bir gerçek ki 'ramazan davulu' Ramazan ayının olmazsa olmaz bir geleneği. Biz Keşan Belediyesi olarak bu geleneği yaşatmaya kararlıyız. Mukaddes Ramazan ayının ülkemize dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık barış kardeşlik ve huzur getirmesini Allah'tan diliyoruz? dedi.