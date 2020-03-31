Keşan'da şehir merkezine çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezine çıkan yollar kapatıldı.

Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, Alparslan Türkeş Meydanı'na çıkan güzergahların, 10.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılmasına, saat 18.00 itibarıyla da şehirde zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemizde insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve koronavirüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve 31 Mart 2020 saat 18.00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme uygulamaları şu şekildedir; Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak kümeleşmenin önüne geçilecektir. Keşan'da zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılacak ve zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde tedbir denetim uygulamaları arttırılacak.

Önleme uygulamaları kapsamında, çarşı merkezinde yoğunluğu arttırmasından dolayı Cumartesi Pazarı kurulmayacak. Bunun yerine sadece gıdaya yönelik aynı gün İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerinde ikiye bölünmüş olarak tedbirli bir şekilde kurulacak. Salı, çarşamba ve perşembe semt pazarları tedbirli bir şekilde aynı yerlerinde kurularak devam edecek. Cuma günleri, eski hastane bahçesi otopark alanında sadece gıdaya yönelik geçici küçük semt pazarı oluşturulacak. Çarşı merkezde trafiğin kapatılması uygulaması ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çarşı merkeze ulaşımın sağlanması amacıyla köy garajı, eski itfaiye alanı, eski devlet hastanesi müze yanı alanı, Atatürk Ortaokulu bahçesi ve Keşan Lisesi bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşın hizmetine sunulacaktır."