Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yörük Mahallesi'nde durdurulan bir takside arama yapan ekipler, araçtaki bir yastığın içine gizlenmiş poşet tespit etti.

Poşette 172 gram kimyasala bulanmış tütün ile bir sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı, 45 parça halinde 10 gram uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 lira ele geçirildi.

Operasyonda B.H.K, C.K, S.P, A.C, C.K. ve M.K. gözaltına alındı.