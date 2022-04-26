Keşan Ziraat Odası'nın fide satışına ilgi - Son Dakika

Keşan Ziraat Odası'nca gerçekleştirilen fide satışına ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, bağ ve bahçelerine yazlık sebze dikimi yapmak isteyen vatandaşların fide satın aldığını belirtti.

Son birkaç yıldır köylerde yaşayanların bahçelerine, evlerinin önündeki küçük yerlere, tarlalarının kenarlarında su olan yerlere kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekim yaptığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Aldıkları fideleri ekerek kendisinin, komşusunun veya eşi dostunun ihtiyacını karşılamış oluyor. Bu kapsamda da fide satışlarına başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız domates, salatalık, patlıcan, kabak, kavun, karpuz, fasulye, mısır ve birçok sebze tohumuna ilgi gösteriyor."