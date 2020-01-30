Keşap Belediyesinden kedi evleri - Son Dakika
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Keşap Belediyesinden kedi evleri

6 saat önce

Keşap Belediyesi tarafından sokak hayvanları için kentin değişik bölgelerine kedi evleri konulduğu bildirildi.

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Keşap Belediyesi tarafından sokak hayvanları için kentin değişik bölgelerine kedi evleri konulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Emür, yaptığı yazılı açıklamada, eski araç lastiklerini yeniden değerlendirerek kedi evleri oluşturduklarını belirtti.

İlçenin farklı bölgelerine yerleştirilen evlerle kış günlerinde kediler için sıcak yuva oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Emür, şunları kaydetti:

"Onlar bizimle aynı havayı soluyan, aynı çevreyi paylaştığımız patili dostlarımız. Bizler ham yazın hem de kışın yaşamlarını devam ettirebilecekleri şekilde sokak hayvanlarımıza yardımcı oluyoruz. Yaptığımız çalışmalar kapsamında kedi evlerimizi esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teslim ettik."

Emür, belediye olarak bundan sonraki süreçte de sokak hayvanları için proje üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Mehmet Emür, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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