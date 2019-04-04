Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi Önünde Vatandaşlar Tarafından Karşılandı

Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi Önünde Vatandaşlar Tarafından Karşılandı

25 dakika önce

Kırklareli'de 170 sandığın tekrar sayılmasının iptalinin ardından bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, coşkuyla Kırklareli Belediye binasının önünde karşılandı.

Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi Önünde Vatandaşlar Tarafından Karşılandı, System.String[]
Kırklareli'de 170 sandığın tekrar sayılmasının iptalinin ardından bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, coşkuyla Kırklareli Belediye binasının önünde karşılandı.

Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Kesimoğlu, "Yaptığımız itiraz kabul edildi. Sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yaparlar, yapmazlar bilmiyorum" dedi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:26 Kaynak: İHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
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