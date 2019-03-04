Kesin Aday Listesi

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Karabük: Burhanettin Uysal





Safranbolu: Ali Kaya





Eflani: İbrahim Ertuğrul





Eskipazar: Mustafa Yarkan





Yenice: Coşkun Güven





Ovacık: Yakup Narter





Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki



Cumhuriyet Halk Partisi





Safranbolu: Elif Köse

(Millet İttifakı)





Yenice: Sabri Cebecik

(Millet İttifakı)



Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Karabük: Rafet Vergili



Safranbolu: Fatma Danışman



Eflani: Hüsnü Akın





Eskipazar: Hüseyin Dönmez





Yenice: Zeki Çaylı





Ovacık: Bahri Eroğlu





Yortan Beldesi: Ali Şık



İYİ Parti





Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)



Eflani: Halil İbrahim Bulut

(Millet İttifakı)



Eskipazar: Uğur Kayabaşı

(Millet İttifakı)



Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Karabük: Mehmet Yüce



Safranbolu: Orhan Gökmen





Eflani: Veli Gözlemeci





Eskipazar: Ramazan Turan





Yenice: İsmail Kirenli





Ovacık: Osman Uluşan





Yortan Beldesi: Hüseyin Acar



Bağımsız Türkiye Partisi



Karabük: Mustafa Erper



Safranbolu: Elif Caymaz



Eflani: Hakan Görmüş



Eskipazar: Aydın Diktepe



Yenice: Şakir Kabacı



Ovacık: Mehmet Ali Günaydın



Demokratik Sol Parti



Karabük: Müyesser Şenyürek



Büyük Birlik Partisi



Karabük: Mahmut Malkoç



Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş





Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz



Türkiye Komünist Partisi





Karabük: Göker Debağoğlu

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