Kesin Aday Listesi
1 saat önce
Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük: Burhanettin Uysal
Safranbolu: Ali Kaya
Eflani: İbrahim Ertuğrul
Eskipazar: Mustafa Yarkan
Yenice: Coşkun Güven
Ovacık: Yakup Narter
Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki
Cumhuriyet Halk Partisi
Safranbolu: Elif Köse
(Millet İttifakı)
Yenice: Sabri Cebecik
(Millet İttifakı)
Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük: Rafet Vergili
Safranbolu: Fatma Danışman
Eflani: Hüsnü Akın
Eskipazar: Hüseyin Dönmez
Yenice: Zeki Çaylı
Ovacık: Bahri Eroğlu
Yortan Beldesi: Ali Şık
İYİ Parti
Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)
Eflani: Halil İbrahim Bulut
(Millet İttifakı)
Eskipazar: Uğur Kayabaşı
(Millet İttifakı)
Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Karabük: Mehmet Yüce
Safranbolu: Orhan Gökmen
Eflani: Veli Gözlemeci
Eskipazar: Ramazan Turan
Yenice: İsmail Kirenli
Ovacık: Osman Uluşan
Yortan Beldesi: Hüseyin Acar
Bağımsız Türkiye Partisi
Karabük: Mustafa Erper
Safranbolu: Elif Caymaz
Eflani: Hakan Görmüş
Eskipazar: Aydın Diktepe
Yenice: Şakir Kabacı
Ovacık: Mehmet Ali Günaydın
Demokratik Sol Parti
Karabük: Müyesser Şenyürek
Büyük Birlik Partisi
Karabük: Mahmut Malkoç
Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş
Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Karabük: Göker Debağoğlu
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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