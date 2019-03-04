Kesin Aday Listesi

Düzce'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Düzce'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Düzce'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



- Adalet ve Kalkınma Partisi:



Düzce: Faruk Özlü



Akçakoca: Cüneyt Yemenici



Gümüşova: Ahmet Azap



Kaynaşlı: Erol Bayraktar



Cumayeri: Recep Tuna



Çilimli: Muhsin Yavuz



Yığılca: Muzaffer Yiğit



Gölyaka: Yakup Demircan



Beyköy: Osman Kılıç



Boğaziçi: İbrahim Ercan



Cumhuriyet Halk Partisi



Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)



Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)



Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)



- Milliyetçi Hareket Partisi



Düzce: Erdoğan Bıyık



Akçakoca: Okan Yanmaz



Çilimli: Ömer Demirtaş



Gümüşova: Muharrem Tozan



Kaynaşlı: Birol Şahin



Cumayeri: Mustafa Koloğlu



Yığılca: Rasim Çam



Gölyaka: Murat Altundal



Beyköy: Mustafa Demirci



Boğaziçi: İlyas Danış



İYİ Parti



Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)



Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)



Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)



Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)



Beyköy: Osman Şafak



Boğaziçi: Selman Dinler



- Saadet Partisi



Düzce: Abdullah Yalman



Akçakoca: Murat Aşık



Gümüşova: Hakan Recep Usta



Kaynaşlı: Hasan Akdoğan



Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy



Çilimli: Bilal Çelebi



Yığılca: Musa Ergin



Gölyaka: İsa Aydın



Beyköy: Ahmet Kocaman



Boğaziçi: Dursun Sönmezoğlu



- Bağımsız Türkiye Partisi



Düzce: Hasan Yıldırım



Akçakoca: Gülten Acar



Cumayeri: Erdoğan Öztürk



Kaynaşlı: Muammer Gül



Gölyaka: Kenan Sinan Karataş



Gümüşova: Nagihan Karataş



Çilimli: Tulgay Bayrak



Yığılca: Yüksel Kurtoğlu



Beyköy: Siyami Taşdemir



Boğaziçi: Derya Karataş



- Demokratik Sol Parti



Düzce: Bekir Yıldız



Akçakoca: Hüseyin Ersin Gündüz



Kaynaşlı: Nihat Seymen



Gölyaka: İrfan Malkoç



- Demokrat Parti



Düzce: Yusuf Kadıoğlu



Vatan Partisi



Düzce: Fethi Sönmez



- Büyük Birlik Partisi



Düzce: Ferdi Çiçek



Cumayeri: Şeref Gül



- Türkiye Komünist Partisi



Düzce: Atilla Yılmaz



Kaynaşlı: Deniz Büyüker



- Bağımsız adaylar



Düzce: Hasan Kalkan



Akçakoca: Ayhan Güleç



Akçakoca: Hakan Direk



Gölyaka: Şenol Arslan

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