Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

42 dakika önce

Düzce'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Düzce'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Düzce'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Düzce: Faruk Özlü

Akçakoca: Cüneyt Yemenici

Gümüşova: Ahmet Azap

Kaynaşlı: Erol Bayraktar

Cumayeri: Recep Tuna

Çilimli: Muhsin Yavuz

Yığılca: Muzaffer Yiğit

Gölyaka: Yakup Demircan

Beyköy: Osman Kılıç

Boğaziçi: İbrahim Ercan

Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)

Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)

Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Düzce: Erdoğan Bıyık

Akçakoca: Okan Yanmaz

Çilimli: Ömer Demirtaş

Gümüşova: Muharrem Tozan

Kaynaşlı: Birol Şahin

Cumayeri: Mustafa Koloğlu

Yığılca: Rasim Çam

Gölyaka: Murat Altundal

Beyköy: Mustafa Demirci

Boğaziçi: İlyas Danış

İYİ Parti

Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)

Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)

Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)

Beyköy: Osman Şafak

Boğaziçi: Selman Dinler

- Saadet Partisi

Düzce: Abdullah Yalman

Akçakoca: Murat Aşık

Gümüşova: Hakan Recep Usta

Kaynaşlı: Hasan Akdoğan

Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy

Çilimli: Bilal Çelebi

Yığılca: Musa Ergin

Gölyaka: İsa Aydın

Beyköy: Ahmet Kocaman

Boğaziçi: Dursun Sönmezoğlu

- Bağımsız Türkiye Partisi

Düzce: Hasan Yıldırım

Akçakoca: Gülten Acar

Cumayeri: Erdoğan Öztürk

Kaynaşlı: Muammer Gül

Gölyaka: Kenan Sinan Karataş

Gümüşova: Nagihan Karataş

Çilimli: Tulgay Bayrak

Yığılca: Yüksel Kurtoğlu

Beyköy: Siyami Taşdemir

Boğaziçi: Derya Karataş

- Demokratik Sol Parti

Düzce: Bekir Yıldız

Akçakoca: Hüseyin Ersin Gündüz

Kaynaşlı: Nihat Seymen

Gölyaka: İrfan Malkoç

- Demokrat Parti

Düzce: Yusuf Kadıoğlu

Vatan Partisi

Düzce: Fethi Sönmez

- Büyük Birlik Partisi

Düzce: Ferdi Çiçek

Cumayeri: Şeref Gül

- Türkiye Komünist Partisi

Düzce: Atilla Yılmaz

Kaynaşlı: Deniz Büyüker

- Bağımsız adaylar

Düzce: Hasan Kalkan

Akçakoca: Ayhan Güleç

Akçakoca: Hakan Direk

Gölyaka: Şenol Arslan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Şenol Arslan, Düzce, Güncel
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