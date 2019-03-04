Kesin Aday Listesi
30 dakika önce
Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Hatay'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)
Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)
Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)
Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)
Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)
Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)
İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)
Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)
Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)
Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)
Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)
Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)
Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)
Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)
İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)
Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)
Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)
Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)
Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)
Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)
Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)
Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)
İyi Parti
Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)
Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)
Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)
Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)
Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Dörtyol: Mahmut Daş
Saadet Partisi
Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız
Altınözü: Mehmet Yüksek
Antakya: Fahri Serdar Özal
Arsuz: Orhan Kaya
Belen: Zekeriya Eğe
Defne: Adnan Mansuroğlu
Dörtyol: Murat Karakoyun
Erzin: Mustafa Ertaç
Hassa: Mustafa Yavşalak
İskenderun: Halil İbrahim Çelik
Kırıkhan: Atilla Erol
Kumlu: Uğur Ural
Payas: Recep Baysal
Reyhanlı: Zabit Çelik
Samandağ: Halil İsmail Önal
Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş
Büyük Birlik Partisi
Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı
Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu
Kırıkhan: Hasan Kelce
İskenderun: Metin Yeşilkaya
Payas: Adnan Yetiş
Hassa: Turgay Caka
Demokrat Parti
İskenderun: Mete Aslan
Arsuz: İbrahim Garipdöken
Demokratik Sol Parti:
Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar
Antakya: Gökmen Çatal
Defne: Mehmet Güzelyurt
Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu
Arsuz: Cafer Özenir
-Türkiye Komünist Partisi
Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı
Antakya: Sibel Çapar
Arsuz: Nesibe Dural
Defne: Ali Bölükbaşı
İskenderun: Necati Çapar
-Bağımsız Türkiye Partisi
Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen
Antakya: Tarık Hasırcı
İskenderun: Atilla Kaplan
Belen: Mehmet Küçük
Arsuz: Sedat Şahan
Samandağ: Salih Bozdoğan
Reyhanlı: Mümtaz Ceylan
Kumlu: Fehmi Güzelmansur
Defne: Mehmet Dinç
Kırıkhan: Ömer Özsoy
Altınözü: Hasan Mutlu
Yayladağı: Muhammet Uygur
Dörtyol: Bestami Koca
Erzin: Atıf Ceylan
Payas: Kenan Kara
Hassa: Lütfi Arıkan
-Vatan Partisi
Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım
Antakya: Mehmet Çokluk
Defne: Leyla Samsun Erk
İskenderun: Beşir Baysoy
Arsuz: Şebnem Dilşen
Belen: Kadir Vardar
Samandağ: Fuad Terzi
Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul
-Bağımsız
Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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