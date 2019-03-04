Kesin Aday Listesi

Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Hatay'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)



Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)



Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)



Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)



Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)



Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)



İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)



Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)



Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)



Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)



Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)



Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)



Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)



Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)



Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)



İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)



Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)



Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)



Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)



Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)



Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)



Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)



Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)



İyi Parti



Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)



Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)



Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)



Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)



Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)



Halkların Demokratik Partisi



Dörtyol: Mahmut Daş



Saadet Partisi



Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız



Altınözü: Mehmet Yüksek



Antakya: Fahri Serdar Özal



Arsuz: Orhan Kaya



Belen: Zekeriya Eğe



Defne: Adnan Mansuroğlu



Dörtyol: Murat Karakoyun



Erzin: Mustafa Ertaç



Hassa: Mustafa Yavşalak



İskenderun: Halil İbrahim Çelik



Kırıkhan: Atilla Erol



Kumlu: Uğur Ural



Payas: Recep Baysal



Reyhanlı: Zabit Çelik



Samandağ: Halil İsmail Önal



Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş



Büyük Birlik Partisi



Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı



Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu



Kırıkhan: Hasan Kelce



İskenderun: Metin Yeşilkaya



Payas: Adnan Yetiş



Hassa: Turgay Caka



Demokrat Parti



İskenderun: Mete Aslan



Arsuz: İbrahim Garipdöken



Demokratik Sol Parti:



Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar



Antakya: Gökmen Çatal



Defne: Mehmet Güzelyurt



Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu



Arsuz: Cafer Özenir



-Türkiye Komünist Partisi



Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı



Antakya: Sibel Çapar



Arsuz: Nesibe Dural



Defne: Ali Bölükbaşı



İskenderun: Necati Çapar



-Bağımsız Türkiye Partisi



Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen



Antakya: Tarık Hasırcı



İskenderun: Atilla Kaplan



Belen: Mehmet Küçük



Arsuz: Sedat Şahan



Samandağ: Salih Bozdoğan



Reyhanlı: Mümtaz Ceylan



Kumlu: Fehmi Güzelmansur



Defne: Mehmet Dinç



Kırıkhan: Ömer Özsoy



Altınözü: Hasan Mutlu



Yayladağı: Muhammet Uygur



Dörtyol: Bestami Koca



Erzin: Atıf Ceylan



Payas: Kenan Kara



Hassa: Lütfi Arıkan



-Vatan Partisi



Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım



Antakya: Mehmet Çokluk



Defne: Leyla Samsun Erk



İskenderun: Beşir Baysoy



Arsuz: Şebnem Dilşen



Belen: Kadir Vardar



Samandağ: Fuad Terzi



Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul



-Bağımsız



Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın

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