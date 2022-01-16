KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLAN SANIKLAR, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde jandarma ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 sanık yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe komutanlıkları ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Dikili'de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. ve 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., Ödemiş ilçesinde 7 farklı suçtan 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö., Kemalpaşa ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile Torbalı'da 4 farklı suçtan hakkında 13 yıl 33 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U. yakalandı. Gözaltına alınan sanıklar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.