KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI - Son Dakika

SARIYER'DE kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, camını kırarak girdiği evde yakalandı.

'Hırsızlık', 'adam yaralama' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' gibi birçok suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özgür B.?nin Sarıyer'de bulunan evde saklandığını tespit eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi. Kapıda polisleri gören Özgür B. arka pencereden atlayarak kaçtı. Ekipler peşine düştü. Özgür B. bir evin camını kırarak içeri girdi. Evin etrafını saran polis ekipleri, Özgür B.'yi yakaladı. Özgür B. Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.