KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI - Son Dakika
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KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI

24.02.2022 13:57

SARIYER'DE kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, camını kırarak girdiği evde yakalandı.

SARIYER'DE kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, camını kırarak girdiği evde yakalandı.

'Hırsızlık', 'adam yaralama' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' gibi birçok suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özgür B.?nin Sarıyer'de bulunan evde saklandığını tespit eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi. Kapıda polisleri gören Özgür B. arka pencereden atlayarak kaçtı. Ekipler peşine düştü. Özgür B. bir evin camını kırarak içeri girdi. Evin etrafını saran polis ekipleri, Özgür B.'yi yakaladı. Özgür B. Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI

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Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı

Uyuşturucu, Hırsızlık, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI - Son Dakika
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