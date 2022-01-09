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Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı - Son Dakika

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı

09.01.2022 10:38

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattıBURSA Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının beyaz perdeye taşındığı filmde oynayan...

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı

BURSA Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının beyaz perdeye taşındığı filmde oynayan Bursalı oyuncu filmde yaşanılan duygusal anları anlattı.

Uzun yıllardır çeşitli filmlerde oynayan Bursalı oyuncu Murat Deniz, son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde rol aldı. Film olayın yaşandığı gerçek mekanlarında çekildi ve oyuncular çatışmaya giren askerlerden danışmanlık aldı. Oyuncular film çekilirken her gün Eren Bülbül'ün kabrinin yanından geçerken duygusal anlar yaşadı. Film çekilirken yaşanan duygusal anları anlatan Bursalı oyuncu Murat Deniz, "Bursa doğumluyum 2008 yılından itibaren oyunculuk yapıyorum. Çeşitli sinema filmlerinde oynadım. Son olarak da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde oyuncu olarak görev aldım. Filmde şehit Ferhat Gedik'in timindeki bir askeri oynadım. Biz filmi gerçek mekanlarında çektik. Çekimlerin yapıldığı Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehit oldukları mekanların hepsi gerçekti. Biz karavandan çekim alanına giderken Eren Bülbül'ün kabrinin yanından geçtik. Bu çok yıpratıcıydı. Çatışma anını çekmeden önce Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehit olduğu çatışmaya giren asker abilerimizden danışmanlık aldık. Bize bire bir neler olduğunu neler yaşadıklarını anlattılar. Çok yoğun yıpratıcı ama çokta gurur verici bir şeydi orada olmak ve o askerlerden bini canlandırmak. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatını konu alan filmde ufak yada büyük görev almak çok onur vericiydi. Filmi çekerken çok duygusal anlar yaşandı. Filmimiz gerçek bir öyküyü konu ediyor. Trajik bir öykü gencecik bir çocuk ve çok iyi bir baba ve eş olan Ferhat Gedik'in hayatını konu aldığı için her anı çok duygusaldı" dedi.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı

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Eren Bülbül, Murat Deniz, Şehit, Gedik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde oynayan Bursalı oyuncu yaşadıkları duygu dolu anları anlattı - Son Dakika
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