KESK'ten 14 Ocak İş Bırakma Eylemi

(ANKARA)-Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yaptığı açıklamada 14 Ocak'ta iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yoksulluğa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı; ekonomik, özlük, demokratik, siyasal ve sosyal haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz.14 Ocak'ta iş bırakıyoruz! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!"