KESK'ten Emekli Maaşlarına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KESK'ten Emekli Maaşlarına Sert Tepki

09.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK, AK Parti'nin emekli maaş artışını eleştirerek, 'sefalet harçlığı' tanımlamasında bulundu.

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu, AK Parti'nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifine ilişkin, "En düşük emekli aylığını TÜİK'in sahte verilerine göre sadece bin 61 TL gibi 'sefalet harçlığı' tutarında arttırmak diğer aylıkları ise sadece yüzde 12,2 arttırmak tüm emeklileri; en dipte, sefalette eşitlemektir. Geldiğimiz noktada sadece asgari ücret değil, en düşük memur emeklisi aylığı da ilk defa açlık sınırının altında kalmıştır. Bu koşullarda yapılması gereken açıktır. En düşük emekli aylığı dahil olmak üzere, tüm aylıklar insanca yaşanacak bir düzeye çekilmelidir" açıklamasını yaptı.

KESK Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Milyonlarca emekli açlık sınırının neredeyse yarısına denk gelen bir aylıkla yaşam savaşı verirken AKP iktidarı TBMM'ye tüm emeklileri sefalette eşitleyen bir teklif sunmuştur. Teklife göre, Aralık 2025 itibari ile Hazine katkısı ile 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 18,5 arttırılarak Ocak ayı itibarıyla ile 20 bin TL'ye çıkarılmaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın en düşük emekli aylığı dışındaki tüm emekli aylıkları sadece 6 aylık enflasyon oranında yani yüzde 12,2 arttırılmaktadır. İktidar sözcüleri bu düzenlemeyi 'En düşük emekli aylığını 6 aylık enflasyona göre arttırsaydık 18 bin 939 TL olacaktı, üzerine tam bin 61 TL ekledik. Daha fazlası Hazineye yük oluyor' diyerek adeta bir 'müjde' gibi sunmaktadır. Oysa; yıllardır yapılan değişikliklere emeklilerin aylık bağlama oranları düşürülmüş, milli gelirden aldıkları pay sıfırlanmıştır. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 2003'te asgari ücretin yüzde 36 üzerinde iken günümüzde asgari ücretin yüzde 22 altına inmiştir. Üstelik ortalama emekli aylığı gittikçe en düşük emekli aylığına yaklaşmıştır. Ortalama emekli aylığı daha 6 yıl önce en düşük emekli aylığının iki katında fazla iken bugün en düşük aylığın yüzde 25 fazlasına kadar gerilemiştir. Buna rağmen en düşük emekli aylığını TÜİK'in sahte verilerine göre sadece bin 61 TL gibi 'sefalet harçlığı' tutarında arttırmak diğer aylıkları ise sadece yüzde 12,2 arttırmak tüm emeklileri; en dipte, sefalette eşitlemektir.

"Bu bozuk düzene karşı omuz omuza vermeye çağırıyoruz"

Öte yandan geldiğimiz noktada sadece asgari ücret değil, en düşük memur emeklisi aylığı da (27 bin 750 TL) ilk defa açlık sınırının altında kalmıştır. Bu tablo işçisinden kamu emekçisine, asgari ücretlisinden emeklisine emeği ile geçim mücadelesi veren milyonlar hakkını istediğinde 'kaynak yok, Hazineye yük getirir' diyenlerin eseridir. Bu koşullarda yapılması gereken açıktır. En düşük emekli aylığı dahil olmak üzere, tüm aylıklar insanca yaşanacak bir düzeye çekilmelidir. Öte yandan bilinmesini isteriz ki, emeğinin, alın terinin karşılığını isteyenler hiçbir zaman hazineye yük olmamıştır. Hazineye ve tüm topluma yük olanlar: Her 100 TL verginin 20 TL'sine faiz, 5 TL'sine teşvik-prim desteği-katkı, en az 16 TL'sine silahlanma harcaması, 3 TL'sine hazine garantisi olarak çökenlerdir. KESK olarak, emeği ile geçim mücadelesi veren tüm kesimleri, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturanların cebinden alıp sermayeye, patronlara, yandaşlara aktarmaya dayalı bu bozuk düzene karşı omuz omuza vermeye, birleşik mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK'ten Emekli Maaşlarına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: KESK'ten Emekli Maaşlarına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.