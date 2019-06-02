Keskin'de oy verme işleminde arbede
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme sırasında sandık başkanı ve müşahit arasında arbede çıktı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48 Kaynak: AA
'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde oy verme sırasında sandık başkanı ve müşahit arasında arbede çıktı. Atatürk
İlk ve Ortaokulu'nda 1009 nolu sandıkta bir vatandaşın oy kullandığı sırada sandık başkanı Zeki Özçelik ile müşahit Bekir Vural arasında arbede yaşandı. AK Parti
İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İYİ Parti
'nin Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak
, ikiliyi sakinleştirdi, polis ekipleri sınıfta tedbir aldı.
Sandık görevlisi ve müşahit olmayan kişiler sınıftan çıkarıldıktan sonra oy verme işlemi devam etti.
3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı
Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı
Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı