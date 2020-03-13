Keskin'de turizm çalışmaları - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.



İnceleme ziyareti kapsamında ilk olarak Keskin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Vali Sezer, Kooperatif Başkanı Zehra Tonga'dan faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Üretime yönelik her girişimin destekçisi olacaklarını ifade ederek girişimci kadınları tebrik eden Vali Sezer "Kadınlarımızın üretime yönlendirilmesi, istihdamı için yapılan çalışmalar kapsamında üçüncü kooperatif Keskin ilçemizde kuruldu. Valilik ve Kaymakamlık himayelerinde kurulan bu kooperatife üretim ve satış yapmaları için yer tahsisi yapıldı. Kadınlarımız burada hem üretecek hem de pazarlayacak" dedi.



Daha sonra sokak sağlıklaştırılması çalışmalarının yapılacağı alan ile yapım çalışmaları devam eden Karıştıran mesire alanında incelemelerde bulunan Vali Sezer, Keskin'i turizm merkezi haline getirebilme hedefleri doğrultusunda, 'Keskin'de Bir Gün' sloganıyla yola çıkıldığını hatırlatarak şunları söyledi:



"Öncelikle tarihi konakları restore ediyoruz, diğer taraftan tarihi dokuya uygun şekilde sokak ve cadde sağlıklaştırması çalışması yapacağız. Burada milli mücadele döneminde Keskin'in ortaya koyduğu fedakarlığı yansıtacak bir müze planlıyoruz. Keskin ilçemize gelen ziyaretçilerin; Sulu Mağara, Rahmi Pehlivanlı Evi, gastronomi merkezinde yemek molası, restore edilecek çarşıda ziyaret ve alışveriş, müze ve tarihi konakları ziyaret, Taş Mektep'de müzik ziyafetinin ardından dolu dolu bir günü geçirip ilçemizden ayrılmasını istiyoruz. Bu konuda il özel idaremiz, belediyemiz, kaymakamlığımız güzel bir çalışma ortaya koyuyor."



İnceleme ziyareti kapsamında yapım çalışmaları devam eden Keskin Köylü Pazarının kurulacağı alanda da incelemelerde bulunan Vali Sezer, incelemelerinin ardından KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Sosyal Gelişim Programı kapsamında desteklenen "Çamurlu Eller KOP ile Düşler Kuruyor Atölyesi"ni ziyaret etti.



Atölyede, hediyelik eşya, ev dekorasyonu gibi alanlarda üretim yapan kadınları tebrik eden Vali Sezer, ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Vali Sezer'e inceleme ziyaretlerinde Kaymakam Tekin Erdemir ile Belediye Başkanı Dede Yıldırım da eşlik etti. - KIRIKKALE