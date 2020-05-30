KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa uyarı - Son Dakika

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 1 Haziran'da normalleşme sürecin başladığını, bazı işletmelerin yeniden açılacağını ve çalışan personelin kurallara uyması gerektiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı işletmelerin faaliyetlerine ara verildiğini hatırlattı.

Alınan tedbirler ve uygulamalar neticesinde 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız gerekli tedbirleri alarak dükkanlarını tekrar açabilecekler. Maske takıp, mesafe ve temizlik şartına riayet ettikleri sürece işletmelerini açarak, işlerine devam edebilecekler. Restoran, kafeterya, pastane, kıraathane, çay bahçeleri 22.00'ye kadar hizmet verebilecek. Yol güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerimiz de hizmet vermeye devam edecek. Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Kreşler ve bakım evleri açılacak ve sürekli dezenfekte edilecek. İşletme sahibi ve çalışan personelimizden gerekli hijyen tedbirlerini almalarını, mesafe kullarına ve tedbirlere dikkatlice uymalarını istiyoruz."