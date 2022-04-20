Kestane ağacı tohumları toprakla buluştu - Son Dakika

- Kestane ağacı tohumları toprakla buluştu

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte ormanlarda yüzde 80'i kuruyan kestane ağaçlarının yenilenmesi için yüzlerce kestane ağacı tohumu toprakla buluştu. Programda katılımcılar kendi elleriyle kestane tohumlarını toprağa attı. Toprakla buluşan tohumlar fide oluşup yeşerdiğinde vatandaşlara dağıtılacak.

Gerçekleştirilen programa Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda, başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katılımıyla gerçekleşti.

"Kestane tohumlarını toprakla buluşturuyoruz"

Ardeşen'de ekonomik getirisinin en fazla olan kestane balının kestane ağaçlarından elde edildiğini kaydeden Kabaoğlu, "Bölgemizde en kaliteli ve ekonomik getirisi en fazla olan kestane balı kestane ağaçlarından elde edilmektedir. Kestane ağaçlarının ormanlarımızda kuruması nedeniyle hem kurumanın farkındalığını anlatmak hem de kuruyan ağaçların yerine yeni tesisler oluşturmak için fidan dağıtımı yapacağımızdan dolayı kestane tohumunu toprakla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kestane ağaçlarımızın yüzde 80'i kurudu"

Kestane ağaçlarının kuruma tehlikesi olduğuna değinen Kabaoğlu, "Ormanlarımızda kestane ağaçlarımızın yüzde 80'i kuruyor. Kuruyan kestane ağaçlarımızın tedavisi mümkün değil. Ancak yeni ağaçlarla yenilenme fikri ortaya çıktı. Dolayısıyla biz fidanları üreteceğiz ve 300 rakımdan yüksek bölgelerde kestane ağaçlarının dikimi için çalışacağız" şeklinde konuştu.