Kestel Dağı'nda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde off-road yapmak için çıktıkları Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Bucak ilçesi Kestel köyü yakınlarında 2336 metre yüksekliğindeki Kestel Dağı'na off-road yapmak için çıkan 4 kişi yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar AFAD'a ait amfibi paletli araç ile bulundukları yerden kurtarılıp Kestel köyüne indirildi.