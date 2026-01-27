Kestel'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kestel'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kestel\'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
27.01.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesindeki inşaattan çökme sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan BESOB Sanayi Sitesi'nin devam eden inşaatında yeni beton dökülen kalıbın çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, Bursa İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin üstün gayreti neticesi 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, BESOB Kestel Sanayi Sitesi inşaatında beton dökülen kalıpların çökmesi sonucu 3 işçi tonlarca ağırlığında yeni dökülmüş betonun ve demir parçaların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin özverili ve yoğun gayretlerinin ardından tonlarca ağırlıkta taze beton kalıpların altından boşaltıldı. Beton içinden sağ olarak çıkarılan 2 işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Betonun içinde kalıp çıkamayan işçi Aslan Kurşun'un ise olay yerinde yapılan çalışmalar neticesi cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri sürerken, çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, İnşaat, Kestel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestel'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:32:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kestel'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.