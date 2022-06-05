Kestiği ağacın parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kestiği ağacın parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı

05.06.2022 00:57
Kestiği ağacın parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, ormanda kesim yaptığı sırada kestiği ağacın düşen parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, ormanda kesim yaptığı sırada kestiği ağacın düşen parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Kozlu köyü Kirazlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Keser (56) isimli orman işçinin kestiği ağacın parçası koparak kafasına çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Keser'i gören diğer işçiler durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından olay yerinden çıkarılan Keser, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Keser'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?' Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?'
Kaynak: İHA

Necati Keser, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestiği ağacın parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:08:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kestiği ağacın parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement