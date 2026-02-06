Ketojenik Diyet Şizofreniye İyi Gelebilir Mi? - Son Dakika
Ketojenik Diyet Şizofreniye İyi Gelebilir Mi?

06.02.2026 14:22
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, ketojenik diyetin şizofreniyi tedavi edebileceğini öne sürdü.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren "ketojenik diyet"in şizofreniyi tedavi edebileceği iddiasında bulundu.

The New York Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Kennedy, Tennessee eyaletinde yaptığı konuşmada, beslenme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Harvard'dan bir doktorun "ketojenik diyet kullanarak şizofreniyi tedavi ettiği" iddiasında bulunan Kennedy, "Artık yediğiniz şeylerin akıl hastalıklarına yol açtığını biliyoruz." yorumunu yaptı.

Kennedy, bu konuda yapılan araştırmalar olduğunu savunarak, "İnsanlar diyetlerini değiştirerek bipolar bozukluk tanısını ortadan kaldırabiliyor." dedi.

Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Paul S. Appelbaum ise bazı küçük çağlı çalışmaların, bu diyetin "şizofreni hastalarına yardımcı olabileceğine dair çok erken aşamada kanıt" sunduğuna işaret ederek, "Ancak, ketojenik diyetlerin şizofreni semptomlarını ve hatta bu hastalığı iyileştirebileceğini bildiğimizi öne sürmek yanıltıcıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

