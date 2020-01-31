Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika Spor

Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin- Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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