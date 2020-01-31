Son Dakika › Spor › Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika Spor
Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin- Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku