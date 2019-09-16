KHK'lı Yıldırım Ak Parti binası önündeki eyleminde gözaltına alındı

677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın Ak Parti Ankara İl Binası önündeki oturma eylemi gözaltı ile sonuçlandı. Yıldırım gözaltı sonrası yaptığı açıklamada eylemlerine devam edeceğini dile getirdi.



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yıldırım, "AKP'nin her şeyi yalan. AKP tükenmiş bir siyasal organizasyondur. Bir kişinin 1 saatlik sessiz oturma eylemine saniyeler kadar tahammülleri yok. Bizler en haklı en meşru şekilde işimizi ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Yarın yine AKP önünde olacağım. Kazanacağız" dedi.