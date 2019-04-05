Son Dakika Haberleri: Kibar: "Fatsamızı İstişare Kültürüyle Yöneteceğiz"

Kibar: "Fatsamızı İstişare Kültürüyle Yöneteceğiz"

21 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Fatsa Belediye Başkanlığını kazanan İbrahim Etem Kibar, düzenlenen törenle resmen görevini teslim aldı.

Kibar:
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Fatsa Belediye Başkanlığını kazanan İbrahim Etem Kibar, düzenlenen törenle resmen görevini teslim aldı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı. Devir teslim töreninde ilk konuşmayı yapan önceki Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 25 yaşında bir delikanlı olarak hizmet etmeye başladığı bu çatı altından 40 yaşında olgun bir adam olarak ayrıldığını belirterek, "1 Nisan 2004 yılında Fatsa Belediye meclis üyesi olarak göreve başladığım bu çatı altında 14 yıl meclis üyesi ve başkan yardımcılığı sonrasında bir yıl belediye başkanlığı onurunu yaşadım. Bu onuru bana yaşatan yüce Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, seçim çalışmaları sürecinde Fatsa adına hep birlikte yorucu bir maratondan geçtiklerini belirterek, "Bu yorucu maraton sonucunda bizlere oy vermiş vermemiş olan tüm hemşehrilerimizin temsil edileceği bir makama talip olduk. Bugün itibari ile de ilk olarak sabah mazbatamızı aldık şimdi de görev teslim tutanakları ile birlikte görevimizi devralıyoruz. Allah bizleri çıkmış olduğunuz bu kutsal yolculukta mahcup etmesin. Seçim süresinde olduğu gibi görev süresince de halkımızın desteğini eksik etmesin. Fatsamızı birlikte ve istişare kültürüyle yöneteceğimize söz veriyorum. Gönüllere dokunan, gönül belediyeciliği hizmet anlayışı içerisinde hep beraber mutlu olabileceğimiz insan olmanın hazzını ve onurunu birlikte yaşayacağımız bir Fatsa'yı inşa edeceğiz. Deneyimlerimizle, birikimlerimiz de geçmişte kazanılan tüm değerlerimizle tek yumruk olacağız. Buraya gelen tüm halkımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından önceki Başkan Muharrem Aktepe bir buket çiçek ve mazbata takdiminin ardından koltuğu İbrahim Etem Kibar'a teslim etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:53 Kaynak: İHA

Ordu, İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kibar: "Fatsamızı İstişare Kültürüyle Yöneteceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]