Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı

ADIYAMAN'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Fedli Bulut (73), son yolculuğunda uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Fedli Bulut için Yeni Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin gerçekleştirileceği Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Öğle namazın ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Fedli Bulut'un cenazesi, dualar eşliğinde Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi. Tören sonrası Vali Varol, gazi Bulut'un yakınlarına başsağlığı diledi.