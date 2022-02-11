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Kıbrıs Rum kesiminde din adamlarının silah eğitimi alması tepkilere yol açtı - Son Dakika

Kıbrıs Rum kesiminde din adamlarının silah eğitimi alması tepkilere yol açtı

11.02.2022 15:02
Kıbrıs Rum kesiminde din adamlarının silah eğitimi alması tepkilere yol açtı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) papazların Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) papazların Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapması tepki topladı.

Rum basınında yer alan habere göre, Constantia Metropolitliğinden Rum papazlar, Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda, RMMO'dan bazı askerlerin gözetimi altında atış eğitimi aldı.

Din adamlarının silahlarla görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızması üzerine bu durum, tepkilere yol açtı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri eleştirirken bazıları ise din adamlarının hazır olması gerektiğini savundu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Başpapaz Yardımcısı Avgustinos Karras, tepkileri doğru bulmadığını belirterek "Kilise'nin savaşı uygun görmediğini" söyledi.

Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise bunun spontane gelişen bir durum olduğunu, Metropolitliğin o bölgedeki atış poligonunun yenilenmesine maddi olarak yardımda bulunduğunu ve o gün alana yapılan ziyarette verdikleri maddi desteğin nereye gittiğini görmeleri için kendilerine atış yapmaları şansı verildiğini iddia etti.

Sözcü, bu durumun yanlış olmadığını düşündüğünü ancak tekrarının olmayacağını belirtti.

KKTC'den Rumların silahlanmasına tepki

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları, GKRY'nin silahlanmayı artırmaya devam etmesini ve başlattığı silahlanma programını kışkırtıcı olarak nitelendirerek buna tepki gösteriyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin, RMMO'nun sahip olduğu füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.

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Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Milli, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Rum kesiminde din adamlarının silah eğitimi alması tepkilere yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıs Rum kesiminde din adamlarının silah eğitimi alması tepkilere yol açtı - Son Dakika
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