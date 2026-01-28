Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Görüşmeler - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Görüşmeler

28.01.2026 16:28
KKTC ve GKRY liderleri, müzakerelere yönelik yol haritasını ele almak üzere bir araya geldi.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğindeki görüşmesi sona erdi. Görüşmede, Kıbrıs sorununda esaslı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik yol haritası önerileri ile güven artırıcı önlemler ele alındı. Holguin, "Halen müzakere öncesi bir aşamadayız. Görüşlerin, kaygıların ve beklentilerin açıkça ifade edilebilmesi için sürekli ve doğrudan diyalog hayati önemdedir" açıklamasını yaptı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin, Lefkoşa'daki eski havalimanı yakınlarında bulunan Ara Bölge'deki konutunda yapıldığı bildirildi. Saat 11.15 civarında başlayan görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Açıklamada, liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın daveti üzerine bir araya geldiği belirtilerek, bu tür doğrudan temasların mevcut aşamada kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada Holguin'in, "Halen müzakere öncesi bir aşamadayız. Görüşlerin, kaygıların ve beklentilerin açıkça ifade edilebilmesi için sürekli ve doğrudan diyalog hayati önemdedir" değerlendirmesine yer verildi. BM, görüşmede her iki liderin, esaslı müzakerelere geçiş için izlenebilecek yol haritasına ilişkin önerilerini paylaştığını kaydetti. Açıklamada ayrıca, daha önce masaya konulan güven artırıcı önlemler listesi üzerindeki çalışmaların gözden geçirildiği ve bu başlıklarda iki taraf arasında sağlanan bazı ilerlemelerin not edildiği belirtildi. Tarafların, masada bulunan çeşitli güven artırıcı önlemler üzerinde anlaşmaya varılması ve aynı zamanda esaslı müzakerelerin başlatılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

"Elde edilen yakınlaşmalar kabul edilirse Kıbrıs sorununun yüzde 70-80'i çözülmüş olur"

Hristodulidis görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, beş maddelik bir öneriyle toplantıya katıldığını ve bu önerinin Kıbrıs sorununun özüne dokunduğunu, aynı zamanda güven artırıcı önlemleri de içerdiğini söyledi. Siyasi irade olması halinde, müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana'da kesildiği noktadan yeniden başlatılabileceğini savundu. "Elde edilen yakınlaşmalar kabul edilirse, Kıbrıs sorununun yüzde 70-80'i çözülmüş olur" diyen Hristodulidis, müzakerelere sıfırdan başlanmasının takvim tartışmalarını anlamsız kılacağını öne sürdü. Erhürman'ın daha önce dile getirdiği dört metodolojik başlığın da baştan itibaren yanıtlandığını iddia etti.

Erhürman toplantıya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile katılırken, Hristodulidis'e müzakerecisi Menelaos Menelaou eşlik etti. Liderler, toplantı öncesinde Holguin ve Diagne tarafından karşılandı. BM yetkilileri, görüşme başladıktan sonra salondan ayrıldı.

Üçlü görüşme, Holguin'in güven artırıcı önlemler konusunda ilerlemenin sınırlı kaldığı yönündeki uyarılarının gölgesinde yapıldı. Holguin, salı günü liderlerle yaptığı ayrı ayrı temasların ardından, somut ilerleme sağlanmaması halinde, iki taraf ve üç garantör ülkenin katılacağı genişletilmiş gayriresmi 5 artı 1 toplantının düzenlenmesinin "çok zor" olacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Görüşmeler

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Görüşmeler
