Kıbrıs'ta Deprem Riski ve Yapı Kalitesi

06.02.2026 14:05
Prof. Dr. Atalar, Kıbrıs'ın sürekli sismik hareketlilikte olduğunu ve yapı kalitesinin önemli bir etken olduğunu belirtti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde konuşan Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs'ın aktif fay sistemleri nedeniyle sürekli sismik hareketlilik içinde olduğunu belirterek yılda ortalama 500-600 depremin kaydedildiğini ve yapı kalitesinin can kayıplarında belirleyici olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Kıbrıs'ın güncel deprem riskine dikkat çekti.

Prof. Dr. Cavit Atalar, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler, geniş bir coğrafyada derin izler bıraktı. Türkiye başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen felaket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ortak bir yasa dönüştü. Depremlerde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler ile 49 kişinin kaybı, depremin etkisini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

6 Şubat depremleri Kıbrıs'ta da hissedildi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, İki Toplumlu Deprem Komitesi Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, 6 Şubat depremlerinin Kıbrıs'ta bazı bölgelerde güçlü şekilde hissedildiğini, Lefkoşa'da bir duvarın yıkıldığını hatırlattı. Bu durumun Kıbrıs'taki deprem riskinin yalnızca teorik bir olasılık olmadığını gösterdiğini belirten Atalar, adanın deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs'ın büyük depremlerle nadiren gündeme gelmesine rağmen çevresindeki aktif fay sistemleri nedeniyle sürekli sismik hareketlilik içinde olduğunu ifade eden Atalar, adanın Anadolu, Afrika ve Arap levhalarının etkileşim alanında yer aldığını söyledi. Bu jeodinamik yapının, yıkıcı depremler uzun aralıklarla gerçekleşse de riskin hiçbir zaman ortadan kalkmadığını gösterdiğini belirtti.

"Kıbrıs'ta her gün deprem oluyor"

Toplumda en sık sorulan sorunun "Deprem ne zaman olacak?" olduğunu dile getiren Prof. Dr. Atalar, bu sorunun yanlış bir varsayıma dayandığını ifade etti. Kıbrıs'ta her gün deprem meydana geldiğini vurgulayan Atalar, yılda ortalama 500-600 sarsıntının kaydedildiğini, bazı yıllarda bu sayının bini aştığını, büyük depremler sonrasında ise 1200'e kadar çıktığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından Kıbrıs çevresinde kaydedilen yüksek sayıdaki sarsıntının, bölgedeki fay etkileşimlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

"Can kaybına yol açan deprem değil, dayanıksız yapılar"

Depremlerin yıkıcı etkisinin yalnızca büyüklükle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Cavit Atalar, yapı kalitesinin belirleyici unsur olduğunu vurguladı. Aynı büyüklükteki bir depremin farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğurabildiğini ifade eden Atalar, özellikle mühendislik hizmeti almamış yapılar, eski bina stoku ve zemin özellikleri dikkate alınmadan yapılan yapılaşmanın ciddi risk oluşturduğunu sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

