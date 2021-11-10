Kıbrıs Zafere Doğru'da bu hafta Ankaralı intikam yemini edecek - Son Dakika

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan, "Kıbrıs Zafere Doğru", 12 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de on dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümünde neler olacak;

Yüzbaşı Cengiz Topel'in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye'ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı'yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmaz. Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz'e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıkar. Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılır. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle gelir.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 12 Kasım Cuma akşamı saat 20:00'de TRT 1'de...