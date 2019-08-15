Kick Boks Şampiyonasının yeri değişti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılacak olan yapılacak olan Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası hava muhalefeti nedeni ile yer değiştirdi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
'nın Hendek
ilçesinde yapılacak olan yapılacak olan Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası hava muhalefeti nedeni ile yer değiştirdi.
Hendek ilçesi Bayraktepe Arena'da yapılacak olan Kick Boks Türkiye-Dünya Karması Şampiyonlar Ligi müsabakası hava muhalefeti nedeniyle TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan yeni Hendek Spor
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Salonu'na alındı. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şampiyonaya gitmek isteyen vatandaşlar için Hendek Belediyesi tarafından saat 17.30'dan itibaren Büyük Cami önünden otobüsler kaldırılacak" denildi. - SAKARYA
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