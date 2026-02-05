Kılıç: Afet Yönetiminde Şeffaflık Üzerine - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kılıç: Afet Yönetiminde Şeffaflık Üzerine

05.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremlerin üçüncü yılında Kılıç, afet yönetiminde şeffaflık ve planlama çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Afet risklerini artıran uygulamalardan kaçınılmalı; imar aflarının gündeme getirilmemesi, hukuki ve toplumsal bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir. Afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık esas alınmalıdır. İnsan onuruna yakışır bir yaşam; barınma, eğitim, sağlık, beslenme ve ürün güvenliği haklarının, risk altında ki gruplar gözetilerek birlikte korunmasıyla mümkündür" dedi.

THD Genel Başkanı Ergün Kılıç, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu acının unutulmaması ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması, hepimizin ortak sorumluluğudur"

"6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, Türkiye tarihinin en büyük yıkım ve can kayıplarından birine yol açmıştır. Yaşamını yitiren on binlerce yurttaşımızın acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; ailelerinin, yakınlarının ve tüm toplumun yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. Bu acının unutulmaması ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Resmi verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 53 bin 537'ye, yaralı sayısı ise 107 bin 213'e ulaşmıştır. Depremler sonucunda 38 bin 901 bina tamamen yıkılmış, yüz binlerce yurttaşımız konteyner ve geçici yaşam alanlarında yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır. AFAD verileri, depremden etkilenen bölgede 717 bin 614 binanın bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu veriler, yaşanan felaketin toplumsal etkisinin büyüklüğünü açıkça göstermektedir."

"Depremler, barınma sorununu gündeme getirmiştir"

Yaşanan yıkımın, yalnızca doğal bir afetin sonucu olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna yansıyan resmi raporlar ve devam eden yargı süreçleri; yapı güvenliği, yapı denetimi ve imar uygulamalarına ilişkin yapısal sorunların bulunduğuna işaret etmektedir. Fay hatları, zemin yapısı ve riskli yapı stokuna ilişkin bilimsel verilerin uzun süredir bilinmesi, afet risklerinin önleyici politikalarla ele alınmasının hayati önemini ortaya koymaktadır. Depremler, barınma sorununu aynı zamanda ürün ve hizmet güvenliği boyutuyla gündeme getirmiştir. Konutlar, yapı malzemeleri ve yapı hizmetleri; tüketicilere sunulan ürün ve hizmetler kapsamında değerlendirilmelidir. Güvenli, standartlara uygun ve denetimli yapı üretiminin sağlanması; kamu otoritelerinin gözetim ve denetim yükümlülüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu alanda yaşanan aksaklıklar, ürün güvenliği politikalarının güçlendirilmesi gereğini açıkça ortaya koymuştur.

"Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması büyük önem taşımaktadır"

Deprem sonrası süreç, yalnızca barınma hakkını değil; eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel tüketici haklarını da derinden etkilemiştir. Çocuklar ve gençler eğitimde süreklilik kaybı yaşarken, kadınlar geçici yaşam alanlarında artan bakım yükü ve güvensizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yaşlılar ve engelli bireyler için erişilebilir barınma, düzenli sağlık hizmetleri ve destek mekanizmalarına erişimde ciddi güçlükler ortaya çıkmıştır. Sağlık ve beslenme hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıklar, dezavantajlı gruplar açısından riskleri artırmıştır. Toplumsal dayanışma kapsamında yürütülen yardım kampanyaları önemli bir duyarlılığın göstergesi olmuştur. Ancak kalıcı barınma, temel hizmetlere erişim ve sosyal desteklerin sürekliliği konusunda yaşanan sorunlar; afet yönetiminin önleyici, planlı ve hak temelli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Yargı mercilerince yürütülen soruşturma ve davaların şeffaf, etkin ve adil biçimde sonuçlandırılması; yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması ve toplumsal güvenin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır."

Taleplerini sıralayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık esas alınmalıdır"

"Yaşamını yitiren yurttaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğilirken; dernek olarak afetin ilk günlerinden itibaren yürütülen yardım kampanyalarına destek sunduğumuzu, bu sürecin takipçisi olmayı ve hak arama mekanizmalarının işletilmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kamuoyu bilgilendirmesi ve savunuculuk faaliyetleri çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için; Şehircilik ve yapı politikaları, bilimsel veriler, afet risk haritaları ve kamu yararı esas alınarak oluşturulmalıdır. Yapı üretimi ve yapı malzemeleri dahil olmak üzere ürün ve hizmet güvenliği alanında bağımsız, etkin ve sürekli denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Barınma politikaları; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek erişilebilir ve güvenli biçimde planlanmalıdır."

"İmar afları gündeme getirilmemeli"

Eğitim, sağlık ve beslenme hakları, afet sonrası geçici çözümlerle sınırlı kalmayacak şekilde kalıcı politikalarla güvence altına alınmalıdır. Afet risklerini artıran uygulamalardan kaçınılmalı; imar aflarının gündeme getirilmemesi, hukuki ve toplumsal bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir. Afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık esas alınmalıdır. İnsan onuruna yakışır bir yaşam; barınma, eğitim, sağlık, beslenme ve ürün güvenliği haklarının, risk altında ki gruplar gözetilerek birlikte korunmasıyla mümkündür. Bu doğrultuda atılacak her adım, gelecekte yaşanabilecek acıların önlenmesi açısından hayati önemdedir."

Kaynak: ANKA

Tüketici Hakları Derneği, Doğal Afetler, Ergün Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç: Afet Yönetiminde Şeffaflık Üzerine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kılıç: Afet Yönetiminde Şeffaflık Üzerine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.