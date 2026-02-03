Kılıç: Epstein Belgeleri İbretlik - Son Dakika
Kılıç: Epstein Belgeleri İbretlik

03.02.2026 16:31
Şerafettin Kılıç, Jeffrey Epstein belgelerini dünyadaki kirli ağların göstergesi olarak değerlendirdi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere yönelik, "Bu dosyalar, dünyada nasıl bir batıl anlayışın büyüdüğünü, nasıl bir kirli ağın oluşabildiğini gösteren ibretlik belgelerdir." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon oranlarına değinerek, Türkiye'deki aylık enflasyonun birçok ülkedeki yıllık enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.

Emekli, memur ve işçiye yapılan maaş artışının çok büyük bir kısmının sadece bir aylık enflasyonla eridiğini dile getiren Kılıç, "Alım gücü eriyor, İnsanlar 'kazandığım yetmiyor' diyor. Çünkü ekonomi üretime dayanmayıp büyük ölçüde faiz, rant, ithalat dengesine sıkışınca bedelini millet ödüyor. Biz bunun değişmesini istiyoruz. İsrafın kesildiği, vergide adaletin sağlandığı, çiftçinin, esnafın, sanayicinin gerçek anlamda desteklendiği, paranın değil, insanın büyütüldüğü bir düzen istiyoruz." diye konuştu.

Son bir haftada Antalya, İzmir ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde su taşkınlarının yaşandığını anımsatan Kılıç, sel baskınlarından çiftçilerin zarar gördüğünü, serası yıkılan, ürünü ve bahçesi zarar gören üreticinin "bir yılın emeği gitti" diyerek dert yandığını aktardı.

"Bugün tarlada ve serada zarar varsa, yarın pazarda fiyat artar" diyen Kılıç, bu yüzden devletin afetlere karşı acil ve somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Şerafettin Kılıç, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosyalar, dünyada nasıl bir batıl anlayışın büyüdüğünü, nasıl bir kirli ağın oluşabildiğini gösteren ibretlik belgelerdir. Parayla, şöhretle, güçle bazı çevrelerin kendini dokunulmaz sanabildiği, suçun, rüşvetin ve şantajın bir yöntem haline getirilebildiği bir karanlıktan bahsediyoruz. Ahlakı ve vicdanı dışlayan bu düzen, güçlü olanı koruyan, zayıfı ezen, insan onurunu ayaklar altına alan, aileyi çökerten ve merhameti bitiren bir düzendir. Kurulan suç ve şantaj ağıyla dünyayı yönetmeye soyunan bu örgütle ilgili ortaya çıkanlar, korkarız ki buz dağının görünen kısmıdır. Dünya hakimiyeti için her yolu mubah gören bu şeytani anlayış, suç işlerken herhangi bir sınır gözetmemektedir."

Kaynak: AA

