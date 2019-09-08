Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı
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Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

12 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. isimli şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kuşadası Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu'nun akşam ezanı okunmasından dolayı konuşmasına ara verdiği sırada Kılıçdaroğlu'na doğru 4 yumurta fırlatan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:30 
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi
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