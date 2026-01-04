Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki

04.01.2026 19:50
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini emperyalizm olarak nitelendirip eleştirdi.

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin, "Emperyalizm dün Irak'ta, Libya'da ve Orta Doğu'da, bugün ise Venezuela'da gerçek yüzünü göstermiştir. Hiçbir ülkenin kaderi, Washington'un enerji parametrelerine göre çizilemez" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Düşman kapımızdan ne kadar uzakta. Dostlarım, sizlere savaş tamtamları çalmak istemiyorum; ancak yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Maalesef bu yeni düzen; bilim, kültür, teknoloji ve sanat ile değil, savaşlar ve değişen sınırlar ile geliyor.

"Hiçbir ülkenin kaderi, Washington'un enerji parametrelerine göre çizilemez"

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı, bütün uluslararası hukuku yok sayarak ve bunu yaparken de Venezuela halkının onurunu ayaklar altına alarak, ülkesinden askeri bir operasyon ile kaçırması, emperyalizmin en tehlikeli yüzüdür. Emperyalizm; dün Irak'ta, Libya'da ve Orta Doğu'da, bugün ise Venezuela'da gerçek yüzünü göstermiştir. Hiçbir ülkenin kaderi, Washington'un enerji parametrelerine göre çizilemez.

ABD'nin bu operasyonu neden yaptığı bellidir; ama bizi daha çok ilgilendiren durum ise bir adım ötesidir. Emperyalistler; kuzeyimizde Gürcistan'da, güneyimizde Ürdün'de, batımızda Bulgaristan ve Yunanistan'da, doğumuzda Irak ve Suriye'de, Akdeniz'de, Güney Kıbrıs'ta kurdukları askeri üsler ve açık denizlere konuşlandırdıkları savaş filoları ve Orta Doğu'daki işbirlikçileri ile 100 yıl sonra ülkemizin ve bölgemizin kapısına yine dayanmışlardır.

100 yıl önce yedi düvel kapımıza dayanmışken, birbirimize verdiğimiz sözü en derinden hatırlama vaktidir. 783 bin km² vatan toprağında; inancına ve kimliğine saygı duyduğumuz ve vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı olan bütün yurttaşlarımızın yegane devleti, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"Sömürgeci güçler, kapınıza demokrasi getirmek için gelmezler"

Kardeşlerim; sömürgeci güçler, kapınıza demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve refah içinde bir hayat getirmek için gelmezler. Canınıza ve malınıza kastetmek, kaynaklarınızı ellerine geçirmek, tarihsel intikamlarını almak, çocuklarınızı ve gençlerinizi kendilerine köle yapmak için gelirler. Onlar, sizin hangi inançtan ve hangi milletten olduğunuza bakmaz. Onlar doymazlar ve doymak bilmezler. Zaman; milli kardeşlik zırhımızı giyme, birbirimize her zamankinden daha fazla bağlanma zamanıdır."

Kaynak: ANKA

