Kılıçdaroğlu'ndan "Tarık Akan" paylaşımı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ı saygı ve özlemle andığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:52 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ı saygı ve özlemle andığını belirtti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akan'ın vefatının üçüncü yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmayan, çağdaş nesillerin yetişmesi için eğitime büyük destek sağlayan gerçek bir halk sanatçısı ve aydın bir insandı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı Tarık Akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, kabine değişikliği yorumu: Kabineye dair tasarruf Cumhurbaşkanına aittir