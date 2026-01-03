Kılıçdaroğlu'ndan Tayfun Kahraman Çağrısı

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Tayfun Kahraman, MS hastalığının pençesinde. Adli Tıp, sen neden işini yapmıyorsun? Kimin pençesindesin? Anayasa Mahkemesi kararları herkesi ve her kurumu bağlar. Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Tayfun Kahraman tutuklandığında, kızı Vera henüz iki yaşındaydı. Babasının tutuklanmasını, küçük bir kız çocuğunun normali haline getirdiniz. Yazıklar olsun… Tayfun Kahraman, MS hastalığının pençesinde. Adli Tıp, sen neden işini yapmıyorsun? Kimin pençesindesin? Anayasa Mahkemesi kararları herkesi ve her kurumu bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, siyasi baskılarla uygulamaya koydurmayan siyasi iktidar; adaleti yok ettiği gibi, vicdanları da yaralamıştır. Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasında bulundu.