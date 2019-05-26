Kılıçdaroğlu'ndan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kolçak için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlik ilçesi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:13 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, tedavi gördüğü Bursa
'nın Gemlik
ilçesi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak
'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Türk sanat dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Eşref Kolçak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Kolçak'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
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