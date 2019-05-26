Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kolçak için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kolçak için taziye mesajı

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlik ilçesi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kolçak için taziye mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlik ilçesi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk sanat dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Eşref Kolçak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, usta sinema ve tiyatro sanatçısı Kolçak'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:13 Kaynak: AA
Bursa, Eşref Kolçak, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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