Kılıçdaroğlu'nun videosuna Özel'den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun videosuna Özel'den ilk yanıt

20.05.2026 23:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye “Arınma” çağrısında bulunduğu videoya ilişkin, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Kurultay seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum" ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak partisine “Arınma” çağrısında bulunurken,  Kılıçdaroğlu’nun çektiği videoya mevcut Genel Başkan Özgür Özel’den ilk yanıt geldi.

"BENİM LAFLARIM, SARAY’DA MERMER OLANA SÖYLENDİ. KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA DEĞİL”

Özel, Gazete Pencere'ye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya ilişkin olarak, "Benim laflarım, Saray’da mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbecilere meydan okuyorum. Kurultay seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum” dedi.

“SARAY’DAN MEDET UMANLARLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİM ŞEYLERE ALINGANLIK GÖSTERMESİNE ŞAŞIRIRIM”

Kılıçdaroğlu’nun ağzından 'Ben mahkeme kararıyla geleceğim' diye bir şey duymadım. Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım.

O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim”

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla yayınladığı videoda, temiz siyaset vurgusu yapararak Cumhuriyet Halk Partisi’ne arınma çağrısı yaptı.

Klıçdaroğlu, şunları söyledi: “Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum.”

