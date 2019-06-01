Son Dakika Haberleri: Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı
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Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı

21 dakika önce

UŞAK'ta, kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiye eri yaralandı.

Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı, System.String[]
UŞAK'ta, kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiye eri yaralandı.
Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ekici'ye ait kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanları yangını itfaiye ekiplerine bildirip, ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları sürerken itfaiye erlerinden Hüseyin Karagöz, 5 metre yükseklikten, fabrikanın yanındaki deponun kapısının üzerinden zemine düştü. Karagöz'ün beli kırıldı. Adı öğrenlemeyen bir itfaiye eri de binadan başına düşen taş nedeniyle yaralandı. 2 yaralı itfaiye eri, ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına  alındı.
Fabrikadaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Alevlerin fabrikanın yakınındaki depoya sıçraması önlenirken, buradaki kilim ve battaniyeler çıkarılarak, araçlara yüklendi.


- Uşak
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:26 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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